Facebook, l'odio social contro i vigili non è reato: prosciolti in 73 (Di venerdì 12 marzo 2021) Scrivere su Facebook 'io gli spaccherei la faccia' o auspicare 'una spedizione punitiva sotto casa' contro agenti della polizia municipale sarà pure 'eticamente censurabile' , ma non è un reato. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) Scrivere su'io gli spaccherei la faccia' o auspicare 'una spedizione punitiva sotto casa'agenti della polizia municipale sarà pure 'eticamente censurabile' , ma non è un. E' ...

Advertising

TeresaBellanova : L'#11marzo è la Giornata europea in memoria delle vittime del #terrorismo. Per ribadire l'impegno contro ogni forma… - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Facebook, l'odio social contro i vigili non è reato: prosciolti in 73 #Facebook - MediasetTgcom24 : Facebook, l'odio social contro i vigili non è reato: prosciolti in 73 #Facebook - AllesUndNix_ : RT @MediasetTgcom24: Facebook, l'odio social contro i vigili non è reato: prosciolti in 73 #Facebook - MediasetTgcom24 : Facebook, l'odio social contro i vigili non è reato: prosciolti in 73 #Facebook -