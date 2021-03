Fabrizio Corona ricoverato in psichiatria prima del carcere: come sta ora (Di venerdì 12 marzo 2021) L'ex re dei paparazzi è stato ricoverato in psichiatria prima di essere rimesso dietro le sbarre. come sta ora L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 12 marzo 2021) L'ex re dei paparazzi è statoindi essere rimesso dietro le sbarre.sta ora L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - lodoestodo : RT @fkingrare: Fabrizio Corona è mentalmente instabile e sinceramente c’è poco da ridere - PASTAESUGO : Persone in carcere per omicidio fuori dopo due anni, #Corona entra ed esce Non sono pro Fabrizio Corona però questa… - THEREALMANU1 : L'importanza e l'attenzione che la magistratura dà a Fabrizio Corona non potrebbe darla anche alle denunce delle do… -