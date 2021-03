F1, Carlos Sainz: “Sono riuscito ad adattarmi velocemente alla macchina” (Di venerdì 12 marzo 2021) Si chiude al Bahrain International Circuit la prima giornata di azione del Mondiale di F1, in scena nel deserto arabo per la sessione inaugurare dei test ufficiali che precedono l’inizio del campionato. Carlos Sainz ha iniziato nel pomeriggio il proprio lavoro ed ha completato con il quinto tempo assoluto con il crono di 1.31.919. Il nuovo alfiere della Ferrari ha svolto 57 giri in un circuito non perfetto in seguito alla tanta sabbia depositata sull’asfalto. Dopo i problemi del monegasco Charles Leclerc durante la mattinata, la Ferrari non ha avuto noie tecniche nel pomeriggio dove segnaliamo un piccolo errore di Sainz in uscita da curva 11, un testacoda che non ha danneggiato la monoposto. L’ex portacolori della casa di Maranello ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1: “Ho riscontrato delle sensazioni positive ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Si chiude al Bahrain International Circuit la prima giornata di azione del Mondiale di F1, in scena nel deserto arabo per la sessione inaugurare dei test ufficiali che precedono l’inizio del campionato.ha iniziato nel pomeriggio il proprio lavoro ed ha completato con il quinto tempo assoluto con il crono di 1.31.919. Il nuovo alfiere della Ferrari ha svolto 57 giri in un circuito non perfetto in seguitotanta sabbia depositata sull’asfalto. Dopo i problemi del monegasco Charles Leclerc durante la mattinata, la Ferrari non ha avuto noie tecniche nel pomeriggio dove segnaliamo un piccolo errore diin uscita da curva 11, un testacoda che non ha danneggiato la monoposto. L’ex portacolori della casa di Maranello ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1: “Ho riscontrato delle sensazioni positive ...

