Ema Kovac | chi è la modella e madre natura di Ciao Darwin

Ema Kovac è una bellissima modella croata, che ha preso parte a "Ciao Darwin" come madre natura. Ha un fisico scolpito, oltre a un viso angelico che l'ha resa perfetta nel ruolo di madre natura. Quest'anno è stata una delle concorrenti di Pechino Express 2020 dove ha conosciuto il suo attuale fidanzato Gennaro Lillio. Ema Kovac è una modella croata nata nel 1992. Circa il suo passato non abbiamo tantissime informazioni: sappiamo che è molto dedita a mantenere la sua perfetta forma fisica e che le piace viaggiare. Nella sua vita ha infatti visitato tantissimi paesi e città: Parigi a Londra, passando per Miami, Berlino, Messico, Cina e New York.

