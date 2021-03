Effetto AstraZeneca: a Milano poche le disdette (Di venerdì 12 marzo 2021) Il virologo Galli: 'Il problema è la risposta alle varianti non il farmaco. Purtoppo le persone sarebbero state colpite lo stesso da questi ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il virologo Galli: 'Il problema è la risposta alle varianti non il farmaco. Purtoppo le persone sarebbero state colpite lo stesso da questi ...

Advertising

Dondolino72 : RT @Piu_Europa: Finché non verranno dimostrate relazioni di causa-effetto tra vaccino e reazioni avverse è necessario usare prudenza e misu… - AmedeoG : RT @gianlucaguidi: Sarebbe fondamentale che i “cronisti” non si lasciassero prendere dalla “notizia effetto”. Vi è una responsabilità etic… - sir_joe : RT @flying_mom: Volete vedete effetto del terrorismo AstraZeneca? Andate in farmacia stamattina a sentire le opnioni della gente, e la pazi… - giord97 : RT @flying_mom: Volete vedete effetto del terrorismo AstraZeneca? Andate in farmacia stamattina a sentire le opnioni della gente, e la pazi… - MariMario1 : RT @AzzurraBarbuto: Non sono una no-vax, tutt’altro. Tuttavia non possiamo sottovalutare il fatto che alcune persone sono morte subito dopo… -