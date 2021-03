È ripartita la ricerca di possibili resti del Tempio di Venere ai Fori

Leggi su agi

(Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Riparte ladideldiai. Sono stati avviati gli scavi archeologici sul lato orientale del Foro di Cesare, nella parte compresa tra via deiImperiali, la ex via Bonella, la ex via Cremona e l'attuale belvedere sul Foro di Cesare. Le indagini sono condotte dalla Sovrintendenza Capitolina, in collaborazione con l'Accademia di Danimarca, che ha donato 1,5 milioni di euro grazie alla Fondazione Carlsberg di Copenaghen e alla Aarhus University Research Foundation. L'obiettivo principale di questa seconda fase dell'intervento è l'ampliamento dell'area archeologica del Foro di Cesare sul lato orientale e l'eventuale recupero di parti architettoniche ancora conservate sotto terra. Nella zona dovrebbero trovarsi sepolti i ...