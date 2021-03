Draghi in conferenza stampa conferma le direttive del Decreto (Di venerdì 12 marzo 2021) Una conferenza stampa riservata dove il premier Draghi ha parlato di vaccini, lavoro e delle nuove misure restrittive in vigore il prossimo lunedì Dal prossimo lunedì nuove misure restrittive in arrivo. Meno severe di quello che ci si aspettava, segno che l’ala meno rigorista ha prevalso in parlamento. Intano il premier Draghi ha deciso di non attuare una conferenza stampa in diretta nazionale per annunciare le direttive del Decreto. Segno inconfutabile della nuova linea seguita ma nel corso della giornata il Premier si è recato al centro vaccinale di Fiumicino dove ha rilasciato diverse dichiarazioni. Ecco elencate le nuove misure. Regioni gialle in arancione Dal 15 marzo al 2 aprile (e nella giornata del 6 aprile) le regioni ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021) Unariservata dove il premierha parlato di vaccini, lavoro e delle nuove misure restrittive in vigore il prossimo lunedì Dal prossimo lunedì nuove misure restrittive in arrivo. Meno severe di quello che ci si aspettava, segno che l’ala meno rigorista ha prevalso in parlamento. Intano il premierha deciso di non attuare unain diretta nazionale per annunciare ledel. Segno inconfutabile della nuova linea seguita ma nel corso della giornata il Premier si è recato al centro vaccinale di Fiumicino dove ha rilasciato diverse dichiarazioni. Ecco elencate le nuove misure. Regioni gialle in arancione Dal 15 marzo al 2 aprile (e nella giornata del 6 aprile) le regioni ...

Advertising

petergomezblog : Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei gior… - Palazzo_Chigi : Videomessaggio del Presidente Mario Draghi alla conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere',… - Palazzo_Chigi : Qui il testo integrale del videomessaggio del Presidente Draghi in occasione della web conference promossa dalla Mi… - adiosu46 : RT @petergomezblog: Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei giornali… - MargiePedersen : RT @petergomezblog: Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei giornali… -