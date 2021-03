Danieli premiata dal mercato dopo relazione semestrale

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) –, società attiva nella produzione di impianti siderurgici e quotata sulMTA di Borsa Italiana, ha registrato ricavi in calo dell’8% a 1,28 miliardi di euro nel semestre concluso il 31 dicembre 2020 e un EBITDA in crescita del 46% a 95,5 milioni di euro. La società allunga il passo rispetto alla seduta, portandosi a 20,2, con un aumento del 5,65%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 20,74 e successiva a 21,86. Supporto a 19,62. La posizione finanziaria netta e il patrimonio netto totale sono rimasti pressoché stabili, rispettivamente a positiva 908,3 milioni di euro e 1.940 milioni di euro. Il portafoglio ordini del gruppo è calato dell’8% a 2.688 milioni di euro.