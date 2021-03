CorSport: Mertens e Osimhen in lotta per un posto da centravanti (Di venerdì 12 marzo 2021) Gattuso non ha ancora scelto la formazione da mandare in campo domenica contro il Milan, anche se alcuni punti fermi ci sono, scrive il Corriere dello Sport. “Ospina in porta, tanto per fare un esempio; e poi Koulibaly, Di Lorenzo, Zielinski, Demme, Fabian, Insigne e Politano”. Ma il tecnico del Napoli è alle prese con tre ballottaggi, due in difesa e uno in attacco. “Manolas-Rrahmani e poi Hysaj-Mario Rui; nonché uno in attacco eclatante: Mertens-Osimhen, per il posto da centravanti”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 marzo 2021) Gattuso non ha ancora scelto la formazione da mandare in campo domenica contro il Milan, anche se alcuni punti fermi ci sono, scrive il Corriere dello Sport. “Ospina in porta, tanto per fare un esempio; e poi Koulibaly, Di Lorenzo, Zielinski, Demme, Fabian, Insigne e Politano”. Ma il tecnico del Napoli è alle prese con tre balggi, due in difesa e uno in attacco. “Manolas-Rrahmani e poi Hysaj-Mario Rui; nonché uno in attacco eclatante:, per ilda”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: CorSport: Mertens e Osimhen in lotta per un posto da centravanti Per il tecnico, un ballottaggio in attacco e due in difesa… - napolista : CorSport: Mertens e Osimhen in lotta per un posto da centravanti Per il tecnico, un ballottaggio in attacco e due… - napolista : CorSport: Gattuso non rinuncia a Zielinski trequartista Piotr consente al tecnico di passare agevolmente dal 4-2-3… - SiamoPartenopei : Milan-Napoli, chi gioca? CorSport: dubbio Hysaj-Mario Rui, Mertens e Osimhen si contendono un posto - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Mertens CorSport: Mertens potrebbe giocare contro il Granada Oggi Mertens sarà valutato ancora, proverà a lavorare con i compagni, a calciare e giocare. "L'emergenza in attacco è tale che Gattuso potrebbe anche lanciarlo con il Granada. A patto che i rischi ...

CorSport: il Napoli avrebbe preferito curare Mertens in sede, ma lui ha scelto il Belgio Ma il belga è volato prima a Dubai, con un terapista, poi si è trasferito nella clinica belga Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Mertens, il cui rientro a Napoli, dopo le cure per la ...

CorSport: Mertens e Osimhen in lotta per un posto da centravanti - ilNapolista ilnapolista CorSport: Mertens e Osimhen in lotta per un posto da centravanti Gattuso non ha ancora scelto la formazione da mandare in campo domenica contro il Milan, anche se alcuni punti fermi ci sono, scrive il Corriere dello Sport. “Ospina in porta, tanto per fare un ...

Corsport: Mertens è l’ombra del cecchino che ricordavamo Osimhen invece è tornato il talento che tutti si aspettavano, imperfetto e geniale. Il suo recupero vale doppio per il modulo di Gattuso ...

Oggisarà valutato ancora, proverà a lavorare con i compagni, a calciare e giocare. "L'emergenza in attacco è tale che Gattuso potrebbe anche lanciarlo con il Granada. A patto che i rischi ...Ma il belga è volato prima a Dubai, con un terapista, poi si è trasferito nella clinica belga Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a, il cui rientro a Napoli, dopo le cure per la ...Gattuso non ha ancora scelto la formazione da mandare in campo domenica contro il Milan, anche se alcuni punti fermi ci sono, scrive il Corriere dello Sport. “Ospina in porta, tanto per fare un ...Osimhen invece è tornato il talento che tutti si aspettavano, imperfetto e geniale. Il suo recupero vale doppio per il modulo di Gattuso ...