Come è andata la quotazione di Roblox a Wall Street

Jailbreak, un'avventura di Roblox (foto Roblox)Non solo una compagnia di videogiochi, ma una piattaforma digitale per generare un vero e proprio "metaverso" virtuale costruito dalla stessa community che lo abita con i suoi avatar: è questa la visione di Roblox, che l'altro giorno è entrata in Borsa a Wall Street con una quotazione diretta, gestendo cioè l'offerta pubblica iniziale senza intermediari. Con un prezzo iniziale di offerta di 64,5 dollari, superiore del 43% rispetto alla stima di gennaio, le azioni hanno chiuso mercoledì in crescita a 69,5 dollari, permettendo a Roblox di raggiungere una capitalizzazione di mercato da 38,2 miliardi di dollari. La compagnia era stata valutata 29,5 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento appena due mesi fa.

