Canzone segreta: quante puntate, durata e quando finisce (Di venerdì 12 marzo 2021) quante puntate sono previste per il programma Canzone segreta? Per lo show di Rai 1 in tutto sono previste cinque puntate. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. La prima serata andrà in onda venerdì 12 marzo 2021; l’ultima il 9 aprile 2021. Di seguito la programmazione di Rai 1 per lo show (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 12 marzo 2021, ore 21,25 Seconda puntata: venerdì 19 marzo 2021, ore 21,25 Terza puntata: venerdì 26 marzo 2021, ore 21,25 Quarta puntata: venerdì 2 aprile 2021, ore 21,25 Quinta puntata: venerdì 9 aprile 2021, ore 21,25 durata Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Canzone segreta? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021)sono previste per il programma? Per lo show di Rai 1 in tutto sono previste cinque. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. La prima serata andrà in onda venerdì 12 marzo 2021; l’ultima il 9 aprile 2021. Di seguito la programmazione di Rai 1 per lo show (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 12 marzo 2021, ore 21,25 Seconda puntata: venerdì 19 marzo 2021, ore 21,25 Terza puntata: venerdì 26 marzo 2021, ore 21,25 Quarta puntata: venerdì 2 aprile 2021, ore 21,25 Quinta puntata: venerdì 9 aprile 2021, ore 21,25Ma quanto dura () ogni puntata di? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 ...

Advertising

Radio1Rai : Parte stasera 'Canzone segreta' nuovo show in prima serata di @RaiUno e #RaiPlay @raiofficialnews condotto da… - Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 12 MARZO 2021: UN VENERDÌ TRA LA CANZONE SEGRETA, THE GOOD DOCTOR E LE REPLICHE DI CIAO DARWI.… - AngelaVillani9 : RT @VanityFairIt: «Non sarà una semplice carrellata di musica, ma un modo per conoscere sette ospiti a puntata» - robertina19899 : RT @VanityFairIt: «Non sarà una semplice carrellata di musica, ma un modo per conoscere sette ospiti a puntata» -