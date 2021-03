Brusaferro avverte | ' Con le varianti si ammalano di più i bambini'

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvioanalizzando i dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia ha detto: "I casi di Covid sono in crescita in tutte le classi di ...

Advertising

globalistIT : - italiaserait : Varianti: “Siamo vicini a quella che viene identificata come la soglia d’allarme”, avverte Brusaferro (Iss) -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro avverte

Quotidiano Sanità

Lo ha precisato il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid - 19 della Cabina di ..."Il presidente dell'Issci fornirà dei dati aggiornati. Le decisioni devono essere ...il presidente della Toscana Eugenio Giani , che spiega però di "rimettersi alle decisioni del ...Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro analizzando i dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia ha detto: "I casi di Covid sono in crescita in tutte le classi di ...“L’incidenza di Covid-19 sta aumentando a livello nazionale e abbiamo anche i dati proiettati a livello di questa settimana che mostrano un’ulteriore crescita. Andiamo oltre i 200” casi per 100mila ab ...