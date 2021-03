AstraZeneca | parla De Luca | “In Campania sospeso lotto Occorrono verifiche”

Advertising

Buongiorno. Sono un docente e ieri ho ricevuto la prima dose del vaccinoappartenente al lotto bloccato dall'AIFA. Sento forte il dovere di comunicare il mio stato d'animo e cosa penso. Di certo vi state chiedendo se ho paura. Sicuramente, ma del virus e non ...Vuol dire che i 20 milioni di inglesi che hanno ricevutooggi ci devono tranquillizzare?... C'è un aspetto di cui non simolto: come spesso nelle catastrofi si contano molto i morti, ...Il premier Mario Draghi in visita al centro vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino interviene sul nuovo decreto legge contro il coronavirus.Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta ... per gli altri cittadini che non hanno patologie gravi si utilizza il vaccino Astrazeneca. Si ...