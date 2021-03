AstraZeneca | indagini in corso sulle morti avvenute dopo il vaccino

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha bloccato un lotto delin Italia, come già hanno fatto alcuni Paesi Europei. Le dosi del lotto sono state sequestrate dai Carabinieri dei NAS. La sospensione anche in Italia in seguito ad alcuni eventi avversi segnalati e ad altri che si sono susseguite in tutta Europa.: sospeso L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca indagini

Non apparteneva al lotto ABV2856 di, bloccato da Aifa in seguito ad alcune morti sospette in Italia e ad altre segnalazioni ...sotto - La circostanza emerge nell'ambito dellesul ...Maresciallo morto a Trapani Proseguono poi lesulla morte del maresciallo dei carabinieri ... Al militare è stata somministrata una dosedel lotto ABV2856 ritirato dall'Aifa. Ci ...In merito ai decessi segnalati dopo la somministrazione del vaccino Oxford c’è solo una concomitanza temporale. Servono prove per dimostrare l’eventuale nesso di causa-effetto. Ecco come si procede e ...Morti dopo il vaccino, le indagini della procura. Intanto la procura di Siracusa ha avviato le indagini sulla morte di Paternò, disponendo l’autopsia e iscrivendo una decina di persone nel registro de ...