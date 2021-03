Ancelotti | «Gli allenatori che pensano di aver inventato il calcio | sbagliano»

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nella conferenza stampa dell’Everton – domani gioca contro il Burnley –ha parlato anche delin generale e di alcuniche credono diil. «Mi piace il modo di giocare il Burnley, perché giocano un chiaro 4-4-2, io sono nato nel 4-4-2 con Sacchi, come giocatore prima e come assistente poi. Il Burnley fa capire molto bene come si deve giocare col 4-4-2. Rispetto il loro modo di giocare che mi piace molto. Penso che loro inventino un nuovoma giocano un ottimo 4-4-2. Perché ilè stato già, tanto tempo fa. E io penso che gliche credono diil, sbaglino». Carlo ...

«Il calcio è stato inventato tanto tempo fa. Poi è in continua evoluzione. Sacchi, ad esempio, fece qualcosa di speciale» ...