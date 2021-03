Amici | Serena è al serale

Leggi su solodonna

(Di venerdì 12 marzo 2021) Grande sorpresa per la ballerina: la maestra Alessandra Celentano le ha dato l’accesso diretto al, tra l’incredulità dei suoi compagni. Per i cantanti, invece, è arrivato il momento di un nuovo confronto con Anna Pettinelli, che ha chiesto di parlare con Deddy, in quanto secondo lei non merita il. Alessandra Celentano ha chiamato in studioper un’esibizione speciale, al termine della quale c’è stato Articolo completo: dal blog SoloDonna