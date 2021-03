A Fiumicino un flash mob in difesa delle donne

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Oggi il Laboratorio Una Donna è sceso di nuovo in piazza per portare avanti il nostro impegno: far sentire la nostra voce e combattere la violenza sulle”. A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna, che oggi ha organizzato unmob in piazza Grassi a. Questa volta, l’iniziativa è stata messa in atto insieme all’associazione culturale Orgoglio Cittadino: “L’obiettivo è portare i valori dell’antiviolenza – spiega Tirrito – e cercare di coinvolgere più territori possibili nella lotta contro la violenza sulle. “E’ compito di tutti e, in particolare, di ogni donna, mamma, figlia, sorella o nonna cambiare lo statocose e, soprattutto, l’approccio culturale rispetto alleperché, citando Maya Angelou, ‘ogni volta che una ...