Advertising

Adnkronos : A E-Distribuzione attestazione di pubblica benemerenza per sisma 2012 in Emilia-Romagna -

Ultime Notizie dalla rete : Distribuzione attestazione

Il Messaggero

La richiesta risulta effettivamente inoltrata solo quando il sistema rilascia un'di ... "Decreto Rilancio"), in favore delle PMI titolari del servizio didi carburanti nelle ...... l' approvazione del bilancio e ladegli utili, nei limiti e nella misura stabiliti ... e l'della presenza o meno della condizione di prevalenza. Il controllo contabile è ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Un riconoscimento di grande valore per l'impegno profuso in occasione del sisma avvenuto in Emilia Romagna nel 2012. E' stata conferita a E-Distribuzione, società del Grupp ...Domenica 14 marzo torna la domenica ecologica, con lo stop ai veicoli inquinanti nella fascia verde. Sarà chiusa anche via Appia, oltre a quindici chilometri di strade che saranno percorribili solo da ...