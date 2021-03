Zone rosse, arancioni e gialle fanno spazio... all'arcobaleno (Di giovedì 11 marzo 2021) Codici, bollini, Zone. Tutti accompagnati da un colore icastico legato a una precisa circostanza. Nei Pronto soccorso, in sede di triage, a chi chiede cura vengono assegnati il rosso (accesso immediato,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 marzo 2021) Codici, bollini,. Tutti accompagnati da un colore icastico legato a una precisa circostanza. Nei Pronto soccorso, in sede di triage, a chi chiede cura vengono assegnati il rosso (accesso immediato,...

Advertising

GiovanniToti : Che senso ha chiudere tutto il Paese nei fine settimana? Servono misure mirate dove c’è necessità, non ovunque. Già… - Agenzia_Ansa : FLASH | Indicazioni del Cts al governo: weekend come Natale, zone rosse locali sul modello Codogno e rafforzare le… - Corriere : ?? Pasqua e weekend in lockdown e nuovi parametri per le zone rosse: così, da lunedì, cambia il Dpcm. Per l’ufficial… - raicio : RT @GiovanniToti: Che senso ha chiudere tutto il Paese nei fine settimana? Servono misure mirate dove c’è necessità, non ovunque. Già non c… - MerloolreM : RT @LuigiMastro_: 'Nelle zone rosse potrebbero essere ulteriormente strette le maglie sui movimenti delle persone, ad esempio chiudendo par… -