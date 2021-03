Vaccini, per Gb AstraZeneca è 'sicuro ed efficace' (Di giovedì 11 marzo 2021) Il vaccino anti Covid di AstraZeneca è 'sicuro ed efficace' secondo i dati scientifici elaborati nel Regno Unito, dove sono state finora vaccinate in totale circa 23 milioni di persone utilizzando in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 marzo 2021) Il vaccino anti Covid diè 'ed' secondo i dati scientifici elaborati nel Regno Unito, dove sono state finora vaccinate in totale circa 23 milioni di persone utilizzando in ...

Advertising

riotta : Aver vaccinato medici, avvocati, docenti universitari, militari, altre categorie non a rischio per lavoro età altr… - GassmanGassmann : È chiaro a tutti che in Italia non produciamo vaccini, perché sono stati, da ogni governo, di ogni colore, tagliati… - Confindustria : Partecipa alla mappatura delle #fabbrichedicomunità, imprese operanti sul territorio nazionale che potranno mettere… - zitellacongatti : RT @Lucadesa1: Noi single attempati dobbiamo avere la precedenza sui vaccini per poter uscire, conoscere qualcuno e sistemarci. ?????????????? - FabryWrath : @BarbaraRaval @BagueraDaniela @borghi_claudio @repubblica Per tradizionale,intendo , creato da virus intattivato ??… -