Uomini e Donne: Samantha Curcio è già apparsa in programma tv, ecco quale (Di giovedì 11 marzo 2021) La nuova tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio non è la prima volta che partecipa a un programma in tv, ecco dove l’abbiamo già vista La nuova tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio, sta facendo molto discutere sul web per diversi motivi. Se inizialmente la sua partecipazione sembrava gradita dal pubblico, negli ultimi giorni, la tronista è stata al centro di alcune polemiche. In primis per il fatto che Samantha nel video di presentazione si era presentata come la ragazza che non aveva nulla a che fare con lo stereotipo della tronista. Infatti ha esordito con un messaggio “dimagrire si può, diventare simpatici no” facendo capire ai telespettatori che lei essendo diversa ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 marzo 2021) La nuova tronista dinon è la prima volta che partecipa a unin tv,dove l’abbiamo già vista La nuova tronista di, sta facendo molto discutere sul web per diversi motivi. Se inizialmente la sua partecipazione sembrava gradita dal pubblico, negli ultimi giorni, la tronista è stata al centro di alcune polemiche. In primis per il fatto chenel video di presentazione si era presentata come la ragazza che non aveva nulla a che fare con lo stereotipo della tronista. Infatti ha esordito con un messaggio “dimagrire si può, diventare simpatici no” facendo capire ai telespettatori che lei essendo diversa ...

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - emergenzavvf : Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta n… - Sam92459958 : @FiorellaMannoia È terribile perché più che una gara sembra un modo di dire che dovremmo ridimensionare l'enfasi ch… - AntonioCampo4 : @catlatorre Non è che questi sono stati votati solo da uomini. Le donne dovrebbero votare per chi tutela i loro diritti -