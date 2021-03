Sampdoria, l’ex Palermo Verre rinnova: sarà blucerchiato fino al 2025 (Di giovedì 11 marzo 2021) Valerio Verre e la Sampdoria, avanti insieme.La Sampdoria guarda al futuro e in particolare lo fa portandosi avanti con i rinnovi di contratto. Questa volta è il turno del centrocampista romano Valerio Verde che, dopo le esperienze in prestito a Perugia e Verona, sta riuscendo a ritagliarsi un posto in squadra. 40 presenze e tre gol i numeri dell'ex Palermo che, proprio questa mattina, ha apposto la firma che lo legherà alla Sampdoria fino al 30 giugno 2025. A darne notizia è stato lo stesso club blucerchiato, tramite un comunicato ufficiale diramato pochi istanti fa, attraverso i propri canali ufficiali.“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Valerioe la, avanti insieme.Laguarda al futuro e in particolare lo fa portandosi avanti con i rinnovi di contratto. Questa volta è il turno del centrocampista romano Valerio Verde che, dopo le esperienze in prestito a Perugia e Verona, sta riuscendo a ritagliarsi un posto in squadra. 40 presenze e tre gol i numeri dell'exche, proprio questa mattina, ha apposto la firma che lo legherà allaal 30 giugno. A darne notizia è stato lo stesso club, tramite un comunicato ufficiale diramato pochi istanti fa, attraverso i propri canali ufficiali.“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di averto il contratto relativo ai diritti ...

Advertising

Mediagol : #Sampdoria, l'ex Palermo Verre rinnova: sarà blucerchiato fino al 2025 - primocanale : Sampdoria, l'ex Sereni difende Audero: 'E' giovane ed in crescita, bisogna crederci' - Dalla_SerieA : Bologna, Soriano arma letale - - 1canalesport : Sampdoria, l'ex Sereni difende Audero: 'E' giovane ed in crescita, bisogna crederci' - _SiGonfiaLaRete : #Sampdoria, i blucerchiati blindano #Gabbiadini a vita: contratto fino al 2026 per l’ex Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria l’ex Federico Macheda, oggi al Panathinaikos, accusa: «Alla Samp cercarono di uccidermi come calciatore. Ma io ho... Corriere della Sera