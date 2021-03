Notizie dal Forex 11 marzo 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro ripiega nuovamente nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1963 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1894. Nel quarto trimestre del 2020, il PIL dell’Eurozona ha registrato un decremento dello 0,7%, centrando le previsioni ed il consensus. USD/YEN Il biglietto verde sale ancora nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 108,46, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 108,74. Confermata la crescita del PIL del Giappone nel quarto trimestre, che ha registrato un incremento del 2,8% su trimestre. GBP/USD La sterlina consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3951 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,3898. Forte crescita delle vendite all’ingrosso a gennaio, che sono salite del 4,9% su base mensile. EUR/YENL’euro consolida ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro ripiega nuovamente nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1963 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1894. Nel quarto trimestre del 2020, il PIL dell’Eurozona ha registrato un decremento dello 0,7%, centrando le previsioni ed il consensus. USD/YEN Il biglietto verde sale ancora nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 108,46, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 108,74. Confermata la crescita del PIL del Giappone nel quarto trimestre, che ha registrato un incremento del 2,8% su trimestre. GBP/USD La sterlina consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3951 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,3898. Forte crescita delle vendite all’ingrosso a gennaio, che sono salite del 4,9% su base mensile. EUR/YENL’euro consolida ...

