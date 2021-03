Napoli, rimossi 40 tra altarini e murales in odore di camorra, ma non quello dedicato a Ugo Russo (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono una quarantina, finora, le opere – tra murales, altarini e altri manufatti – la cui realizzazione è riconducibile alla criminalità organizzata, individuate dalle forze di polizia che a Napoli, su mandato della Procura, stanno effettuando un censimento. Tra quelle individuate nel censimento non figura quella dedicato a Ugo Russo, il 15enne napoletano, che ha perso la vita al termine di un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in borghese, la notte del primo marzo del 2020. Tra gli “altarini” figura invece quello dedicato al baby killer Emanuele Sibillo, ucciso nel 2015, in un agguato di matrice camorristica, e l’opera, un murales realizzato nel centro storico di Napoli, che ricordava Luigi Caiafa, il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono una quarantina, finora, le opere – trae altri manufatti – la cui realizzazione è riconducibile alla criminalità organizzata, individuate dalle forze di polizia che a, su mandato della Procura, stanno effettuando un censimento. Tra quelle individuate nel censimento non figura quellaa Ugo, il 15enne napoletano, che ha perso la vita al termine di un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in borghese, la notte del primo marzo del 2020. Tra gli “” figura inveceal baby killer Emanuele Sibillo, ucciso nel 2015, in un agguato di matrice camorristica, e l’opera, unrealizzato nel centro storico di, che ricordava Luigi Caiafa, il ...

