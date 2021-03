Milano-Bicocca-Cefriel insieme per case manager infermieristico (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Con il 23% circa di over 65 e 3,6% circa di over 80, l'Italia registra un'elevata incidenza della popolazione anziana. Come nel resto del mondo, l'invecchiamento della popolazione, e il conseguente aumento delle cronicità, rappresenta una sfida rilevante anche per il nostro ssn. Il nostro Paese evidenzia ancora un forte ritardo sulla diffusione dell'assistenza domiciliare, con il 4% di pazienti anziani rispetto alla media Ocse pari al 6%. Inoltre, l'Italia mostra un numero di infermieri inferiore ai Paesi Ocse, con 5,8 per 1.000 abitanti rispetto alla media europea di 8,8 (Fonte: Pnrr). In questo scenario, l'innovazione e la formazione digitale rappresentano, ora più che mai, elementi fondamentali su cui fare leva per far evolvere l'assistenza sanitaria sul territorio in ottica di interventi capillari, rapidi e continuativi. A fronte delle esigenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Con il 23% circa di over 65 e 3,6% circa di over 80, l'Italia registra un'elevata incidenza della popolazione anziana. Come nel resto del mondo, l'invecchiamento della popolazione, e il conseguente aumento delle cronicità, rappresenta una sfida rilevante anche per il nostro ssn. Il nostro Paese evidenzia ancora un forte ritardo sulla diffusione dell'assistenza domiciliare, con il 4% di pazienti anziani rispetto alla media Ocse pari al 6%. Inoltre, l'Italia mostra un numero di infermieri inferiore ai Paesi Ocse, con 5,8 per 1.000 abitanti rispetto alla media europea di 8,8 (Fonte: Pnrr). In questo scenario, l'innovazione e la formazione digitale rappresentano, ora più che mai, elementi fondamentali su cui fare leva per far evolvere l'assistenza sanitaria sul territorio in ottica di interventi capillari, rapidi e continuativi. A fronte delle esigenze ...

