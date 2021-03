L’Europa è stata dichiarata una zona che tutela le libertà della comunità lgbt+

Leggi su wired

(Di giovedì 11 marzo 2021) Unsplash.comNella sessione plenaria dell’11 marzo del Parlamento europeo, i deputati hanno votato una risoluzione per proclamare l’Unione europea “dilgbtiq”, in risposta all’arretramento sui diritti in alcuni paesi europei. In particolare la risoluzione èapprovata dopo che in Polonia alcuni territori sono stati dichiarati “libere dallalgbtq+”. Con una risoluzione adottata con 492 voti favorevoli, 141 contrari e 46 astensioni, il Parlamento europeo ha rafforzato la sua volontà di proteggere i dirittilgbtq+. Da marzo 2019 in oltre 100 distrettiPolonia sono state adottate delle risoluzioni che dichiaravano queste aree “libere dall’ideologia lgbtq+”. In base a tali disposizioni, i governi locali si dovrebbero astenere ...