La discontinuità non conta Draghi vince solo vaccinando tutti per l' estate

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Dal Governonoi ci aspettavamo un cambiamento di rotta, se poi abbiamo i Dpcm come Conte, anticipati alla stampa, beh, la grande differenza non la vedo. Sappiamo che chiuderemo a Pasqua, sappiamo delle zone rosse, francamente lanon la vedo”. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, dice in chiaro ciò che tanti iniziano a pensare: in queste prime settimane si sta replicando l’andazzo del Conte bis, almeno per quanto riguarda sia il merito della gestione della pandemia (leggi alla voce “nuove strette”) sia il metodo (leggi alla voce “Dpcm in successione”) sia le annesse polemiche e divisioni politiche (leggi alla voce “rigoristi vs aperturisti”). Effettivamente alcune dinamiche non proprio fisiologiche che hanno caratterizzato l’ultima fase del precedente governo tendono a replicarsi alla stessa velocità in cui si ...