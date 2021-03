Juve, Briatore: "Ronaldo non più sostenibile. Pirlo? Non è un leader" (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA - Flavio Briatore commenta a Radio 24 l' uscita della Juve dalla Champions League dopo il 3 - 2 della gara di Torino contro il Porto. L'imprenditore, tifoso Juventino, analizza il momento della ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA - Flaviocommenta a Radio 24 l' uscita delladalla Champions League dopo il 3 - 2 della gara di Torino contro il Porto. L'imprenditore, tifosontino, analizza il momento della ...

