Isola 15, Tommaso Zorzi opinionista (Di giovedì 11 marzo 2021) Tommaso Zorzi sarà uno degli opinionisti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Se ne parlava ormai da giorni, ma quelle che fino a ieri erano solo ipotesi, oggi diventano quasi certezze. A rivelare la notizia è stato TvBlog il quale ha dato per la certa la partecipazione del vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip alla prossima edizione dell’Isola nella vesti di opinionista. A quanto pare determinante è stata Elettra Lamborghini la quale non prenderà parte alle prime puntate del reality a causa del Covid. Ad affiancare Iva Zanicchi, dunque, sarà proprio Tommaso: Questo avrebbe indotto la produzione del programma a riaprire la trattativa con Tommaso Zorzi, dopo che in una prima fase le due parti non avevano trovato un ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 marzo 2021)sarà uno degli opinionisti della quindicesima edizione de L’dei Famosi. Se ne parlava ormai da giorni, ma quelle che fino a ieri erano solo ipotesi, oggi diventano quasi certezze. A rivelare la notizia è stato TvBlog il quale ha dato per la certa la partecipazione del vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip alla prossima edizione dell’nella vesti di. A quanto pare determinante è stata Elettra Lamborghini la quale non prenderà parte alle prime puntate del reality a causa del Covid. Ad affiancare Iva Zanicchi, dunque, sarà proprio: Questo avrebbe indotto la produzione del programma a riaprire la trattativa con, dopo che in una prima fase le due parti non avevano trovato un ...

