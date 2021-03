Gjon’s Tears | “Tout l’univers” all’Eurovision

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’Eurovision Song Contest 2021 si avvicina. Molti gli artisti in rappresentanza del proprio Paese. Uno di questi è, che porterà il brano intitolato, i cui autori sono Wouter Hardy, Nina Sampermans e Xavier Michel. Chi è, il cui vero nome è Gjon Muharremaj, è un cantante e compositore svizzero. Avrebbe dovuto rappresentare la SvizzeraSong Contest 2020 con il brano Répondez-moi. Riconfermato per l’edizione seguente, che si svolgerà il 18, 20 e 22 maggio all’Ahoy Arena di Rotterdam, porterà il branopartecipò, nel 2019, all’ottava edizione di The Voice: la plus belle ...