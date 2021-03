Fatture per operazioni inesistenti, nei guai ditte e società: sequestro di 2 milioni di euro (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – I militari della Guardia di Finanza di Aversa hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, emesso dal tribunale di Napoli Nord, riguardante le disponibilità finanziarie di nove società e sei ditte individuali operanti nel settore della produzione e commercio all’ingrosso di calzature ed altri prodotti di pelletteria, nonché il patrimonio dei rispettivi rappresentanti legali, titolari di diritto e di fatto e un professionista coinvolto fattivamente nella organizzazione criminosa. L’adozione del provvedimento scaturisce da una complessa indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria svolta dai finanzieri della compagnia di Aversa che hanno accertato l’emissione e l’utilizzazione di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – I militari della Guardia di Finanza di Aversa hanno dato esecuzione a un decreto dipreventivo per un valore complessivo di circa 2di, emesso dal tribunale di Napoli Nord, riguardante le disponibilità finanziarie di novee seiindividuali operanti nel settore della produzione e commercio all’ingrosso di calzature ed altri prodotti di pelletteria, nonché il patrimonio dei rispettivi rappresentanti legali, titolari di diritto e di fatto e un professionista coinvolto fattivamente nella organizzazione criminosa. L’adozione del provvedimento scaturisce da una complessa indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria svolta dai finanzieri della compagnia di Aversa che hanno accertato l’emissione e l’utilizzazione di ...

