Corona virus: Italia, 497350 attualmente positivi a test (+10276 in un giorno) con 100811 decessi (332) e 2535483 guariti (13752). Totale di 3149017 casi (25673) Dati della protezione civile: effettuati 372217 tamponi (Di giovedì 11 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 497350 attualmente positivi a test (+10276 in un giorno) con 100811 decessi (332) e 2535483 guariti (13752). Totale di 3149017 casi (25673) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 372217 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(332) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

grigyoperla : RT @rasputin_LG2: @Davide38296157 Aggiungo casi in cui da tampone risultato positivo, ma senza specifica a che tipo di corona virus ( quatt… - lilicarepiloc : @xolenhaaa a gente no old west cantando corona virus da cardi b - engorgio_armani : @gwensnyderPHL Corona virus vaccine 5g - veigaDi : UN ANNO FA A CUBA I PRIMI CASI DI CORONA VIRUS: IL BILANCIO DELLA PANDEMIA UN ANNO DOPO - mariana80024548 : siamo al punto di partenza,oggi abbiamo le varienti,ieri il corona ,domani cosa ci sarà'? LA VARIANTE DELLA VARIANT… -