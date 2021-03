Colonnine ultrafast Enel X a Roma. Raggi: “Città più smart e sostenibile. Futuro è già qui” (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Enel X ha inaugurato oggi assieme a Volkswagen Italia, la prima area a Roma per la ricarica ultrafast dei veicoli elettrici. Si tratta delle prime quattro di questo genere in Italia, frutto del progetto Central European Ultra Charging, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito della call Connecting Europe Facility Transport 2017. “Roma è pronta per essere una Città del Futuro?”, ha chiesto Teleborsa alla Sindaca di Roma Virginia Raggi presente all’inaugurazione. “Roma è pioniera da questo punto di vista”, ha affermato la prima cittadina della Capitale, aggiungendo “stiamo diventando una Città sempre più smart e sempre più sostenibile, che guarda ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) –X ha inaugurato oggi assieme a Volkswagen Italia, la prima area aper la ricaricadei veicoli elettrici. Si tratta delle prime quattro di questo genere in Italia, frutto del progetto Central European Ultra Charging, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito della call Connecting Europe Facility Transport 2017. “è pronta per essere unadel?”, ha chiesto Teleborsa alla Sindaca diVirginiapresente all’inaugurazione. “è pioniera da questo punto di vista”, ha affermato la prima cittadina della Capitale, aggiungendo “stiamo diventando unasempre piùe sempre più, che guarda ...

