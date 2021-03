Campania: De Luca chiude parchi, lungomari e piazze, ma è polemica (Di giovedì 11 marzo 2021) De Luca in Campania chiude i lungomari, piazze e ville comunali fino al 21 marzo ma è polemica: de Magistris contrario L’ordinanza di ieri ha chiuso parchi, lungomari, piazze e ville comunali in Campania. L’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca è in vigore fino al 21 marzo. Le reazioni non sono state tutte positive nella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) Deine ville comunali fino al 21 marzo ma è: de Magistris contrario L’ordinanza di ieri ha chiusoe ville comunali in. L’ordinanza del governatore Vincenzo Deè in vigore fino al 21 marzo. Le reazioni non sono state tutte positive nella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

borghi_claudio : Scusate @Ariachetira perchè ci sono i servizi che dicono che gli ospedali a Napoli sono al collasso e invece i dat… - AldTar : @_cassa13 @GiovaQuez @MMmarco0 No, fu Speranza. L'ordinanza che ricordi era quella che ha tenuto la Campania aranci… - Marc852835993 : RT @claudio_2022: Il solito De Luca non aspetta il governo e chiude tutto in Campania Lo sceriffo fai da te. - AgenPolitica : I MERCATALI DELLA CAMPANIA CHIEDONO A DE LUCA REVOCA ORDINANZA CHIUSURA - Pozzuoli21 : #mercati #campania #alimentari Mercati alimentari al dettaglio chiusi da sabato pomeriggio: è arrivato il chiarimen… -