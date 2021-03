Bologna | Mihajlovic può sorridere | Tomiyasu | Dijks e Hickey sono recuperati

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sinisaha recuperato tre pedine fondamentali del suoin vista della partita contro la Sampdoria Ilè al lavoro per preparare la sfida contro la Sampdoria. Sinisapuòper i recuperi di Mitchell, Aarone Takehiro. Paolo Faragò e Federico Santander stanno svolgendo, invece, un programma differenziato. «Continua la preparazione aSampdoria con un allenamento tecnico-tattico a Casteldebole, cui hanno preso parte regolarmente in gruppo Mitchell, Aarone Takehiro. Seduta differenziata per Paolo Faragò e Federico Santander». Leggi su Calcionews24.com

Sinisaha recuperato tre pedine fondamentali del suoin vista della partita contro la ...- Takehiro Tomiyasu e Maya Yoshida , l'allievo e il maestro, è uno scontro che fino a un ... Ma ci sono altre due notizie confortanti per SinisaAl Dall'Ara, domenica, scenderanno in campo rossoblù e blucerchiati, che possono contare su due attaccanti esperti ...Contro la Sampdoria, Sinisa Mihajlovic dovrà sciogliere quattro dubbi in posizioni diverse del campo: attacco, esterno destro e mediana. In avanti, dopo l’ottima prova di Palacio contro il Napoli, ...