Barbara D' Urso si commuove in diretta a Pomeriggio 5 | ' L' ho vista piangere in un angolo | mi si è stretto il cuore' Gelo in studio

Advertising

stanzaselvaggia : Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - StefanoFeltri : La fine della segreteria zingaretti si consuma nel salotto di Barbara D’Urso che gli da del “tu”. Direi una sintesi… - stanzaselvaggia : Barbara D’Urso ha appena twittato : «@nzingaretti in un partito che tratta argomenti molto diversi tra loro hai por… - Akacchan5 : La live di sta sera è stata tipo: -Michael sgancia la bomba del 5 album -Luke è vive stop al funerale -Michael e ca… - Silvia67230752 : RT @noemipataaa: ?? Riassunto D'Urso ??: - Barbara che dice agli ospiti di non toccargli T, perché lui è così, lei lo ama e lo difende?? -… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

d'ha raccontato i concitati momenti successivi alla notizia del suo ritorno in carcere ed al ferimento. Dopo l'arrivo dell'ambulanza e della polizia, qualcuno gli avrebbe preso il ...D'commenta così la vicenda: ' Non faremo vedere il video integrale perché è troppo forte, ma nelle immagini si vede la mamma Gabriella che piange in un angolo. Io la conosco bene, sono ...Barbara D’Urso continua a sorprendere e questa volta ringrazia i suoi tantissimi seguaci per il nuovo record raggiunto: ecco il nuovo traguardo della conduttrice di ‘Pomeriggio 5‘. Amatissima dal pubb ...Barbara D'Urso si commuove a Pomeriggio 5: «L'ho vista piangere in un angolo, mi si è stretto il cuore...». Oggi, la conduttrice ha annunciato al pubblico ...