Banca Ifis: in 2020 utile netto a 68,8 mln, superiore ai target guidance (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Banca Ifis ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 68,8 milioni di euro, superiore ai target previsti dalla guidance stimata tra i 50 e i 65 milioni di euro. Lo rende noto Banca Ifis dopo che il Cda, riunitosi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg, ha approvato i progetti di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato 2020 confermando i risultati preliminari al 31 dicembre 2020 già approvati dal Consiglio e resi noti l’11 febbraio scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) –ha chiuso ilcon unpari a 68,8 milioni di euro,aiprevisti dallastimata tra i 50 e i 65 milioni di euro. Lo rende notodopo che il Cda, riunitosi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg, ha approvato i progetti di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidatoconfermando i risultati preliminari al 31 dicembregià approvati dal Consiglio e resi noti l’11 febbraio scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Banca Ifis: in 2020 utile netto a 68,8 mln, superiore ai target guidance... - lamescolanza : Banca Ifis, il Cda approva il progetto di bilancio 2020 e propone un dividendo di 0,47 euro per azione… - Giornaleditalia : Banca Ifis: nel 2020 target superati con utile netto pari a 68,8 mln eur - AIncondizionato : @Alessan25709324 @GiordanoSepi Alessan284484i4i4ii4 se crede che gli Agnelli (Banca IFIS) ce danno de portafojate.… - nuova_venezia : RT @nordesteconomia: Studio Banca Ifis, a Nordest solo un'azienda su cinque ha donne in ruoli di leadership - Nord Est Economia ?@BancaIfis… -