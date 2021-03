Astrazeneca, Rasi (ex Ema): “Sospensione scelta molto forte. Decessi? Fondamentale sapere il loro stato di salute precedente” (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Italia ha sospeso un lotto. La Danimarca ha invece fermato temporaneamente e in via precauzionale l’intera somministrazione del vaccino Astrazeneca per gravi casi di coaguli nel sangue e anche Norvegia e Islanda lo hanno sospeso per precauzione e fino a nuovo avviso l’uso del composto per prevenire il Covid nonostante le rassicurazioni dell’Agenzia europea del farmaco, Ema, e del produttore. “La sicurezza del vaccino è stata ampiamente studiata nei trial clinici di fase 3 e i dati sottoposti a peer-review confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato” fa sapere l’azienda. Ilfattoquotidiano.it ha chiesto a Guido Rasi, ex direttore dell’Agenzia europea del farmaco, una riflessione su quanto sta avvenendo in Europa e alla luce della segnalazione di due Decessi in Sicilia sui è stata aperta un’inchiesta. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Italia ha sospeso un lotto. La Danimarca ha invece fermato temporaneamente e in via precauzionale l’intera somministrazione del vaccinoper gravi casi di coaguli nel sangue e anche Norvegia e Islanda lo hanno sospeso per precauzione e fino a nuovo avviso l’uso del composto per prevenire il Covid nonostante le rassicurazioni dell’Agenzia europea del farmaco, Ema, e del produttore. “La sicurezza del vaccino è stata ampiamente studiata nei trial clinici di fase 3 e i dati sottoposti a peer-review confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato” fal’azienda. Ilfattoquotidiano.it ha chiesto a Guido, ex direttore dell’Agenzia europea del farmaco, una riflessione su quanto sta avvenendo in Europa e alla luce della segnalazione di duein Sicilia sui è stata aperta un’inchiesta. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Rasi Guido Rasi: vaccini? Giù le mani dalla Commissione Ue Se non conferisci un potere a Bruxelles non puoi accusarla di esserne sprovvista', riprende Rasi, ...ha chiarito in audizione all'Europarlamento come l'Ue abbia 'ereditato' il contratto con AstraZeneca.

Vaccini? Giù le mani dalla Commissione Ue. Parla Guido Rasi Se non conferisci un potere a Bruxelles non puoi accusarla di esserne sprovvista", riprende Rasi. ...ha chiarito in audizione all'Europarlamento come l'Ue abbia "ereditato" il contratto con AstraZeneca.

Astrazeneca, Rasi (ex Ema): “Sospensione scelta molto forte Il Fatto Quotidiano Guido Rasi: vaccini? Giù le mani dalla Commissione Ue "La Commissione è partita da una condizione di svantaggio - dice Rasi a Formiche.net - Non esisteva una politica ... all'Europarlamento come l'Ue abbia "ereditato" il contratto con AstraZeneca. "Gli ...

Vaccini? Giù le mani dalla Commissione Ue. Parla Guido Rasi Il ed ex direttore esecutivo dell'Ema Guido Rasi spegne le (inutili) polemiche sul ruolo della Commissione Ue nel ritardo sui vaccini, "dobbiamo un grazie a Sandra Gallina per averci messo la faccia".

