Ascolti TV | Mercoledì 10 marzo 2021 Il biopic su Nada 23 2% doppia Quo Vado? 11 2% Chiusura flop per La Caserma 4 4%

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 11 marzo 2021) La Bambina che non Voleva Cantare - Paolo Calabresi e Tecla Insolia Nella serata di ieri,10, su Rai1 La Bambina che non Voleva Cantare ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share. Su Canale 5 Quo? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Laha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha catturato ...