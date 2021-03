Al via il Mediterraneo Radio Festival, Filippo Arlia: 'Dedicato ad Astor Piazzolla, compositore raffinato e ingegnoso' (Di giovedì 11 marzo 2021) La seconda edizione del Mediterraneo Radio Festival, che prende il via oggi, non poteva che essere dedicata al centenario del famoso compositore Astor Piazzolla, che verrà celebrato in una serie di 10 ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di giovedì 11 marzo 2021) La seconda edizione del, che prende il via oggi, non poteva che essere dedicata al centenario del famoso, che verrà celebrato in una serie di 10 ...

Advertising

GEliaValori : Egitto e Israele nel Mediterraneo - mcc43_ : L’ #Italia al fronte del caos, presentazione di #Limes 2/21 #Mediterraneo non più 'nostrum', ma collegamento ambito… - ncl12345678 : La Sicilia alla deriva. L'isola chiave del Mediterraneo e l'Italia al fr... - pupilupi1 : La Sicilia alla deriva. L'isola chiave del Mediterraneo e l'Italia al fr... - FIRST_ARTER : Agroalimentare: al via le candidature ai nuovi bandi PRIMA per progetti di ricerca e innovazione nel Mediterraneo… -