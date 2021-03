Ultime Notizie Roma del 10-03-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 marzo 2021)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Secondo l’Istat con la pandemia la speranza di vita si è ridotta in particolare nel nord Italia se nel 2019 era di 83,6 anni Nel 2020 è sceso 82 intanto mentre il CTS chiede una stretta delle misure già dal prossimo weekend per fermare la diffusione del virus spinta dalle varianti per il Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri un blog da uno per tutta l’Italia per quattro settimane in questo momento non sarebbe utile fonti confermano chiusura generalizzata non sarebbe un ipotesi al vaglio di Palazzo Chigi rafforzare le misure per le zone gialle con l’obiettivo di ridurre i contatti tra le persone si tue zone rosse Ero carico misure più stringenti e severe Sul modello Codogno e imporre chiuso nel fine settimana come già fatto durante le vacanze di Natale sono alcune delle ...