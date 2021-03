UFFICIALE Parma | Krause sceglie un ex dirigente del Milan

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilha annunciato ufficialmente l’arrivo di Jaap Kalma come nuovo Managing Director del club ducale. In passato è stato alIlha annunciato ufficialmente l’arrivo di Jaap Kalma come nuovo Managing Director del club ducale. In passato ha ricoperto il ruolo di CCO delper quattro stagioni, con responsabilità su stadio, entrate commerciali e marketing. Jaap #Kalma è il nuovo Managing Director – Corporate delCalcio 1913 ??Scopri di più ??? https://t.co/7O0Shbscen#Forzapic.twitter.com/uIvUvxy1Ks —Calcio 1913 (@1913calcio) March 10, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Ilha annunciato ufficialmente l'arrivo di Jaap Kalma come nuovo Managing Director del club ducale. In passato è stato al ...Il Parma ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Jaap Kalma come nuovo Managing Director del club ducale. In passato è stato al Milan Il Parma ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Jaap Kalma come nuovo Managing Director del club ducale. In passato ha ricoperto il ruolo di CCO del Milan per quattro stagioni, con responsabilità su stadio, entrate commerciali e marketing.