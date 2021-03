Sui vaccini Zingaretti va veloce, Fontana arranca (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dimenticate il Nord che traina il Sud, la locomotiva e i vagoni. Nella riscrittura della realtà che va facendo da un anno a questa parte, Covid sta modificando anche i termini della dialettica tra le due parti del Paese. Sui vaccini, per esempio, il fronte più recente e strategico della battaglia contro il virus, il Lazio va veloce, la Lombardia arranca. L’Italia resta a due velocità, ma le parti si invertono. C’entra la politica, c’entra la capacità degli amministratori e c’entra anche Israele. Vediamo come e perché. I numeri, prima di tutto Alle 6 di stamattina, 10 marzo - dati del Ministero della Salute - la Lombardia aveva somministrato il 74,4% (pari a 884.068) delle dosi consegnate (1.187.610), il Lazio l’83%, ossia 580.547 di 692.660. Distanza evidente, dunque. Che rischia di allargarsi nelle settimane a venire, dovendo tutte ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dimenticate il Nord che traina il Sud, la locomotiva e i vagoni. Nella riscrittura della realtà che va facendo da un anno a questa parte, Covid sta modificando anche i termini della dialettica tra le due parti del Paese. Sui, per esempio, il fronte più recente e strategico della battaglia contro il virus, il Lazio va, la Lombardia. L’Italia resta a due velocità, ma le parti si invertono. C’entra la politica, c’entra la capacità degli amministratori e c’entra anche Israele. Vediamo come e perché. I numeri, prima di tutto Alle 6 di stamattina, 10 marzo - dati del Ministero della Salute - la Lombardia aveva somministrato il 74,4% (pari a 884.068) delle dosi consegnate (1.187.610), il Lazio l’83%, ossia 580.547 di 692.660. Distanza evidente, dunque. Che rischia di allargarsi nelle settimane a venire, dovendo tutte ...

