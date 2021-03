Sci alpino | nuova visita per Goggia | via libera per sciare in campo libero

Advertising

sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, la nota della FISI sulle condizioni di Sofia #Goggia: 'Via libera al proseguimento del per… - sportli26181512 : Sophie Mathiou e Giovanni Franzoni, il futuro dello sci verso Milano-Cortina 2026: I Mondiali juniores di sci alpin… - AlpiFisi : Sci alpino: i risultati della due giorni sulla Casola Nera - cimentipaola : Campionati Italiani Children 2021 - SCI ALPINO - RaiSport : ? #Mondialijuniores: #oro alla valdostana #Mathiou nello #slalom L'ultima vittoria #azzurra risaliva al 1993 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

Impresa Mondiale di Sophie Mathiou, medaglia d'oro nello Slalom dei Campionati Mondiali Juniores di, a Bansko(Bulgaria). Un autentico crescendo per la diciannovenne di Gressan, atleta del Centro Sportivo dei Carabinieri: tredicesima nel SuperG di lunedì, decima in Gigante, ieri, fino al ...A Campo Felice si è svolta una interessante 'duegiorni' di, con gare di slalom gigante valide come qualificazione regionale del 'Trofeo Pinocchio sugli' . Prima giornata riservata alle categorie Baby e Cuccioli , seconda a Ragazzi e Allievi. ...Sci alpino, la nota della FISI sul recupero di Sofia Goggia. Nuovi esami per l'azzurra: "Via libera al proseguimento del percorso riabilitativo" ...Nel prossimo fine settimana si svolgeranno le gare che assegneranno i titoli di Campione regionale per le categorie Ragazzi, Allievi, Giovani e Seniores. Sulla pista Innamorati di Campo Felice, fresca ...