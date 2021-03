Salvini spinge ancora per le riaperture, e indica una data (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il leader della Lega è favorevole alle riaperture nelle aree con minore rischio. Il 7 aprile la data indicata per ripartire Matteo Salvini ( profilo Facebook )Pur ammettendo di non avere dati scientifici, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, ha dichiarato di essere favorevole alle riaperture. Nello specifico, parla di far ripartire le attività nelle aree, come la Sardegna e altre province, dove non si registra nessuna pressione ospedaliera. E’ favorevole ad intervenire nelle aree maggiormente a rischio “in maniera tempestiva e chirurgica” ma assolutamente contrario ad un lockdown nazionale. Insomma, Salvini ritiene che in questa delicata fase della pandemia, si debbano gestire le urgenze con velocità, senza però uniformare i provvedimenti su ... Leggi su kronic (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il leader della Lega è favorevole allenelle aree con minore rischio. Il 7 aprile lata per ripartire Matteo( profilo Facebook )Pur ammettendo di non avere dati scientifici, Matteo, durante una diretta Facebook, ha dichiarato di essere favorevole alle. Nello specifico, parla di far ripartire le attività nelle aree, come la Sardegna e altre province, dove non si registra nessuna pressione ospedaliera. E’ favorevole ad intervenire nelle aree maggiormente a rischio “in maniera tempestiva e chirurgica” ma assolutamente contrario ad un lockdown nazionale. Insomma,ritiene che in questa delicata fase della pandemia, si debbano gestire le urgenze con velocità, senza però uniformare i provvedimenti su ...

