M5S, oggi la conta di chi naviga controvento (contro Draghi, Di Maio e Fico) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNel primo pomeriggio, in tutt'Italia, si contano 1850 iscritti sulla piattaforma interessati all'incontro di presentazione del manifesto controvento: quello pensato da Davide Casaleggio per "ricordare i principi e i valori delle origini" e raggruppare i grillini puri e duri che proprio non accettano la mutazione genetica alla quale, secondo loro, è stato sottoposto ingiustamente il Movimento al punto da farlo ritrovare nel calderone della maggioranza e del governo Draghi. Fino alle 19, ora d'inizio della riunione online, la consigliera regionale Maria Muscarà, unica dissidente del gruppo campano, è sicura che si moltiplicheranno. "Io, per strada, ancora non ho incontrato un solo nostro militante convinto della bontà di entrare a far parte di questa maggioranza e di questo ...

