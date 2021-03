La propulsione che serve alla Difesa. Il punto di Procacci (Avio Aero) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Pnrr non dimentichi l’Aerospazio, alle prese con l’urto del Covid-19 sul trasporto aereo e con i possibile effetti sulla filiera nazionale, strategica per quanto riguarda i programmi di Difesa e sicurezza. È il suggerimento alla politica di Riccardo Procacci, amministratore delegato di Avio Aero, azienda italiana appartenente al gruppo americano GE Aviation, intervenuto di fronte alla Commissione Difesa alla Camera, presieduta da Gianluca Rizzo, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di Difesa e sulle prospettive di ricerca tecnologica, produzione e investimenti funzionali alle esigenze del comparto Difesa. LA SITUAZIONE “Purtroppo – ha notato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Pnrr non dimentichi l’spazio, alle prese con l’urto del Covid-19 sul trasporto aereo e con i possibile effetti sulla filiera nazionale, strategica per quanto riguarda i programmi die sicurezza. È il suggerimentopolitica di Riccardo, amministratore delegato di, azienda italiana appartenente al gruppo americano GE Aviation, intervenuto di fronteCommissioneCamera, presieduta da Gianluca Rizzo, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi die sulle prospettive di ricerca tecnologica, produzione e investimenti funzionali alle esigenze del comparto. LA SITUAZIONE “Purtroppo – ha notato ...

