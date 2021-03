Incendio OVH a Strasburgo, digital-forum.it al momento non disponibile. (Di mercoledì 10 marzo 2021) A causa di un grave Incendio avvenuto questa notte nel datacenter OVH di Strasburgo, il server di digital-forum.it è attualmente offline. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa per domare tale Incendio è stato necessario l'intervento di più di 100 vigili del fuoco. Fortunatamente non si segnalano feriti ma i danni sono ingenti.L'Incendio, scoppiato intorno all'1 del mattino e circoscritto intorno alle 7, ha visto mobilitati un centinaio di vigili del fuoco... Leggi su digital-news (Di mercoledì 10 marzo 2021) A causa di un graveavvenuto questa notte nel datacenter OVH di, il server di.it è attualmente offline. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa per domare taleè stato necessario l'intervento di più di 100 vigili del fuoco. Fortunatamente non si segnalano feriti ma i danni sono ingenti.L', scoppiato intorno all'1 del mattino e circoscritto intorno alle 7, ha visto mobilitati un centinaio di vigili del fuoco...

Advertising

digitalsat_it : @fedecorso87 C'è stato un grave incendio avvenuto questa notte nel datacenter OVH di Strasburgo. Leggi qua -> - alecensi82 : RT @Enzus93: ?? Incendio Data Center #OVH! Centinaia di siti down! - Miti_Vigliero : Incendio a Strasburgo, le fiamme devastano i server OVH: possibili malfunzionamenti per Genova24 e Edinet - ARCHIbuzzLAB : Informiamo che a causa di un incendio avvenuto nel data center del nostro provider OVH alcuni dei nostri server non… - ringoringhetto : Media. Incendio a data center OVH di Strasburgo: 4 aree interessate. Centinaia di siti e flussi streaming down. Pos… -