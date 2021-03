I genitori di Matteo Renzi a processo per bancarotta fraudolenta (Di mercoledì 10 marzo 2021) I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura, a processo per bancarotta. Il caso è legato al fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli a processo per bancaraotta fraudolenta e emissione di fatture false. La richiesta è legata al fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. Oltre che per i Renzi, vanno a processo altri 14 soggetti. La Procura di Firenze, processo per i genitori di Matteo Renzi Sono una ventina le persone indagate per il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Idi, Tizianoe Laura, aper. Il caso è legato al fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. Idi, Tizianoe Laura Bovoli aper bancaraottae emissione di fatture false. La richiesta è legata al fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. Oltre che per i, vanno aaltri 14 soggetti. La Procura di Firenze,per idiSono una ventina le persone indagate per il ...

