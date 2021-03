HTC Vive presenta Vive Tracker 'next-gen' e Vive Tracker Facial, che consente un tracciamento facciale completo (Di mercoledì 10 marzo 2021) HTC Vive è uno dei popolari visori per la realtà virtuale, che ora è stato ampliato con l'HTC Vive Facial Tracker, che integra la comunicazione nell'ambiente virtuale con le espressioni facciali. Oltre al sensore di espressione facciale, l'azienda ha anche introdotto una nuova generazione di sensori di movimento HTC Vive Tracker. Il loro tempo di funzionamento per carica è aumentato del 75% rispetto alla generazione precedente, nonostante una riduzione del peso del 15% e dimensioni inferiori del 33%. In particolare, la durata della batteria è aumentata a 7 ore. I nuovi Vive ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) HTCè uno dei popolari visori per la realtà virtuale, che ora è stato ampliato con l'HTC, che integra la comunicazione nell'ambiente virtuale con le espressioni facciali. Oltre al sensore di espressione, l'azienda ha anche introdotto una nuova generazione di sensori di movimento HTC. Il loro tempo di funzionamento per carica è aumentato del 75% rispetto alla generazione precedente, nonostante una riduzione del peso del 15% e dimensioni inferiori del 33%. In particolare, la durata della batteria è aumentata a 7 ore. I nuovi...

